تنظيم قوافل تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بمحافظة مطروح

مطروح – حسن مشالي

تنظم وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة التربية والتعليم، قوافل تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بمحافظة مطروح، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة نخبة من معلمى وأساتذة المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وتشهد القوافل التعليمية، التى تقدم محاضرات ومراجعات لمواد المناهج المختلفة، اقبالا كبيرًا من طلاب الشهادتين، حيث تم تنظيم المحاضرات بقاعات مكتبة مصر العامة، لطلاب الشهادة الإعدادية، وقاعة مجلس العمد والمشايخ، لطلاب شهادة الثانوية العامة.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد تفقد اليوم الجمعة، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، ونادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة، قاعات المحاضرات وعمل القوافل التعليمية، والاستماع إلى شرح المعلمين، والاستماع إلى استفسارات من الطلاب.

ووجه المحافظ الشكر لوزارة الشباب والرياضة، والإدارة المركزية للبرلمان، والتعليم المدنى بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على التنظيم والمشاركة فى هذه القوافل، للعام الـ 12، مشيدا بجهود التنظيم للقوافل التعليمية، وجميع القائمين عليها خاصة بمطروح، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بالتيسيرات وتذليل العقبات أمام عملها، مشيرا إلى أهمية حرص الطلاب على الاستفادة منها، وتحصيل مزيد من العلم والدروس بالمناهج المختلفة، فى جميع المواد المدرجة بالقوافل، لتحقيق الاستفادة المرجوة لهم

كما أكد محافظ مطروح، على أنه سيتم تنظيم قوافل أخرى، للمراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية.