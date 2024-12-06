تعيين سفير أنقرة فى القاهرة مراقبا دائما لتركيا لدى الجامعة ‏العربية

كتبت رباب فتحى

التقى سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو ‏الغيط‎.‎‏ وقدم‎ ‎‏ خطاب وزير الخارجية هاكان فيدان بشأن تعيينه مراقبا دائما لجمهورية تركيا لدى ‏الجامعة العربية إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك ببمقر الجامعة ‏العربية، وفقا لبيان من السفارة التركية اليوم.

وأعرب السفير شن عن امتنانه للأمين العام على لطفه وحفاوة الاستقبال وأوضح ان هذا الخطاب قدم في اجواء دافئة وفي وقت حرج، وأكد أنه بهذا الخطاب، اصبحت ‏علاقات تركيا مع جامعة الددول العربية التي هي البيت المشترك للدول العربية الشقيقة، في ‏الإطار الرسمي. ‏

وقال السفير شن في تصريحاته حول اللقاء "ان تركيا من الآن فصاعدا، ترغب في تنشيط ‏التعاون باستخدام الآليات القائمة من خلال إعطاء الأولوية للأنشطة التي تركز على السلام ‏والاستقرار والتعاون والتنمية.‏

و أكد السفير شن أن تركيا تدعم بقوة وحدة ونزاهة وتنمية جميع الدول العربية ومستعدة للعمل ‏بشكل مشترك من أجل رفاهية الشعبين التركي والعربي.‏

وتطرق السفير صالح موطلو شن في تصريحاته الى الاوضاع في غزة قائلا: "إننا نقف جنباً ‏إلى جنب مع جامعة الدول العربية خاصة في رفع الظلم التاريخي وإقامة الدولة الفلسطينية ‏المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، داخل حدود عام 1967، وتضامنا مع إخواننا ‏المظلومين والمظلومين في غزة حيث تستمر الوحشية.‏

‏‎و صرح السفير شن أن المساعدات الإنسانية التي أرسلتها والتي تخطط لارسالها مجموعة ‏الاتصال بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، والتي يكون وزير الخارجية ‏هاكان فيدان عضوا فيها، بالتعاون مع مصر، إلى غزة تعد نموذجا ملموسا للدعم الذي نقدمه ‏لجهود وقف إطلاق النار المشتركة التي تبذلها مصر وقطر. ‏

وأعرب السفير شن عن تقديره واحترامه للأمين العام، قائلا:"استقبال رئيسنا رجب طيب أردوغان أبو الغيط، ‏في أكتوبر في أنقرة، ولقاءه مع وزيرنا هاكان فيدان، اضافة الي خطاب وزيرنا هاكان فيدان ‏أمام جامعة الدول العربة في القاهرة في سبتمبر ، تعد خطوات تاريخية تعكس التوقعات ‏المتبادلة حول هذا الأفق‎.‎"

‏‎ ‎وذكر السفير شن، في تصريحاته، أن "المحادثة الهاتفية التي أجراها وزيرنا مع الأمين العام ‏أحمد أبو الغيط اليوم، 5 ديسمبر، أظهرت عزم تركيا على تعزيز علاقاتها مع جامعة الدول ‏العربية، التي تم إضفاء الطابع الرسمي على مراقبتها من خلال خطاب التعيين‎"

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وقال السفير صالح موطلو شن: "قرأت باهتمام كتابي الأمين العام "شاهد الحرب ‏والسلام" و"السياسة الخارجية المصرية في أوقات الازمات"، والتي يصف فيهما بموضوعية ‏وعمق جهود مصر الدبلوماسية في مقدمة الصفوف في من أجل فلسطين والوطن في ‏منطقة الشرق الأوسط.