تراث الأجداد فى ندوة حوارية بجامعة أسوان

أسوان- صلاح المسن

نظم مركز حضارة وتراث أسوان بجامعة أسوان، اليوم، ندوة تثقيفية حوارية عن التراث تحت رعاية الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بعنوان تراث وطن...هوية شعب (تراث الأجداد.. ميراث الأحفاد) وذلك بحضور الدكتور أشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس إدارة مركز حضارة وتراث أسوان بالجامعة، والدكتور رضوان عبد الراضى وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب مؤسس ومدير مركز حضارة وتراث أسوان بالجامعة ومنسق طلاب من أجل مصر بكلية الآثار، والدكتور أحمد عبد الصادق منسق الأنشطة الطلابية والمنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة أسوان وعدد كبير من طلاب الجامعة بقاعة السيمينار 2 بكلية الزراعة والموارد الطبيعية بالحرم الجامعى بصحاري.

من جهته قال الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، ورئيس مجلس إدارة مركز حضارة وتراث أسوان، انه تأتى الندوة الحوارية فى إطار ترجمة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان لبناء جسرا من التواصل المشترك والتفاعل مع الطلاب حول تعريف التراث وأنواعه وأهميته ومراحل العمل به وكيفية حفظه وتنميته للأجيال القادمة واتاحته والحفاظ عليه تعزيزا للهوية الوطنية وتعميقا لمعانى الولاء والانتماء للوطن وقيمته المضافة للاقتصاد المصرى والحفاظ على الشخصية المصرية المميزة، كما تم عرض صور لأنواع التراث المتعددة والمتميزة بمحافظة أسوان مثل صناعة الفخار وأطباق الطعام الملونة والحرف اليدوية التقليدية وصناعة القفاصة والمشغولات اليدوية.

وأضاف الدكتور أشرف أمام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تناولت الندوة الحديث عن الملابس والأزياء التراثية الأسوانية وفنون الموسيقى والرقص والغناء الفلكلورية والعادات والتقاليد والحكى والشفاهة وتركيب العطور ومواد التجميل الطبيعية والرسم بالحناء والكف والنميم وأنواع الأطعمة والمشروبات التراثية حيث تتمتع محافظة أسوان بتاريخ حضارى طويل ومتميز عبر العصور المختلفة سواء فيما يخص التراث المادى الملموس أو التراث الثقافى اللامادى المعنوى المحسوس ويجب علينا تنميته تنمية مستدامة وحفظه ونقله للأجيال القادمة وذلك للمحافظة على الشخصية المصرية المميزة.

الجدير بالذكر أنه أعد الندوة التثقيفية والتوعوية الدكتور رضوان عبد الراضى وكيل كلية الآثار ومدير المركز من أجل تعريف الطلاب بالتراث الأسوانى.