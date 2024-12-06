تداول 19 سفينة بميناء دمياط وتصدير 5066 طن بضائع

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 19 سفينة .. بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5066 طن تشمل : 2626 طن يوريا و 550 طن كسب صويا و 500 مولاس و 1390 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48887 طن تشمل : 16136 طن ذرة و 9377 طن خردة و 5041 طن حديد و 750 طن خشب زان و 1383 طن ابلاكاش و 3500 طن زيت طعام و 11500 طن فول صويا و 1200 طن فول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 74621 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137372 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2650 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و بنى سويف ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5800 حركة.