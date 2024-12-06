تحرير 3699 محضرًا خلال حملات تموينية بالشرقية على مخابز والمحال التجارية

الشرقية - إيمان مهنى

قال عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة تموين الشرقية، إن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدى لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

وأشار إلى أنه خلال شهر نوفمبر الماضى، قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (3699) محضرًا منها (2413) محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تم تحرير (1286) محضرًا خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط سلع استهلاكية غذائية بإجمالى 87 طنا جميعم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 20 طن سلع غير غذائية، و4 آلاف لتر مواد بترولية مجهولة المصدر وتم التحفظ عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.