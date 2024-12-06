اليوم السابع
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بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد منتدى الأعمال المصرى الدنماركى المشترك

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 03:05 م
بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد منتدى الأعمال المصرى الدنماركى المشترك الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي- قبل قليل- إلي مقر وزارة الخارجية الدنماركية حيث يشهد منتدي الأعمال المشترك.

وكان الرئيس السيسى التقى اليوم بالملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، وذلك في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسى إلى الدنمارك.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم إجراء مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس السيسى، وفقاً للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تم عزف السلام الجمهوري المصري ثم استعراض حرس الشرف، كما وضع الرئيس السيسى إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.

من جانبه، أعرب الرئيس عن شكره لملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشدداً على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، ومؤكداً تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.







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