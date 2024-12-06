انطلاق قوافل حياة كريمة العلاجية الشهرية بمدن محافظة البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق اليوم الجمعة، القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر ديسمبر الجارى، ويتم خلالها إجراء الكشف وصرف العلاج مجانا.

وتبدأ القوافل خلال الشهر الجارى اليوم الجمعة، بقرية الحمروين مدينة القصير يومى الجمعة والسبت المقبلين، وفى قرى إبرق وأدلديب الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل.

وتتجه القوافل بعد ذلك إلى مدينة حلايب وتقضى فيها يومين، ومن حلايب إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب و تصل القوافل يومى 12 و13 من ديسمبر الجارى، ومن حلايب إلى مرسى علم يومى 14 و15 من الشهر الجارى.

وتبدأ القوافل فى العودة لمدن الشمال قرية أم الحويطات بسفاجا يومى 16 و17 من الشهر الحارى، ومنها الى نهاية القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة بقرية الأمل مدينة رأس غارب وتختتم الأعمال يومي 18 و19 ديسمبر.