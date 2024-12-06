اليوم السابع: مراسم استقبال وحفاوة كبيرة بالرئيس السيسى فى كوبنهاجن

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " مراسم استقبال وحفاوة كبيرة بالرئيس السيسى فى كوبنهاجن.. الرئيس: مصر تبنت خطة اقتصادية جريئة لجذب الاستثمارات الأجنبية.. اليوم.. إعلان ترفيع مستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية.. السيسى وملك الدنمارك يفتتحان المؤتمر الاقتصادى المشترك ويطلقان مجلس الأعمال بين البلدين بحضور عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات".اقرأ فى العدد أيضا..

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