الهجرة العراقية تعلن عودة المجموعة الثانية من اللبنانيين إلى ديارهم

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أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عودة المجموعة الثانية من اللبنانيين إلى ديارهم بواقع 150 مواطناً عبر الخطوط الجوية العراقية وبشكل مجاني.



وذكر بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة- أن عملية العودة الآمنة للراغبين بالعودة جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبمتابعة حثيثة من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو.



وأضاف البيان، أن الوزارة مستمرة بتنظيم رحلات للأسر الراغبة بالعودة إلى لبنان وبحسب الخطة الموضوعة لذلك.