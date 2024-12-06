اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 ديسمبر 2024 08:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية.. فيديو

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 07:33 م
النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية.. فيديو السكك الحديدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا"  للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وناشدت هيئة السكك الحديدية  السادة المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لارواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.

كما أكدت الهيئة على ضروره الالتزام التام بالعبور من الاماكن المعده لذلك وهي المزلقانات الشرعيه الخاصه بهيئه السكك الحديديه للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.







السكك الحديدية

معابر السكك الحديدية

النقل

قضبان السكك الحديدية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة