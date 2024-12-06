الناطق باسم حكومة العراق: تقسيم سوريا "خط أحمر".. ولا نسعى للتدخل عسكريا

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أكد الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادى، أن بلاده لا يسعى إلى التدخل العسكرى فى سوريا.. محذرا من أن تقسيم سوريا خط أحمر للعراق.



وقال العوادي، فى بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق تمكن من عبور التحديات التى واجهت المنطقة، ولم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية..وأنه لولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل"، واصفا التهديدات التى وجهت إلى العراق بأنها كانت "مخيفة".



وأضاف إن "العراق مع وحدة الأراضى السورية، ويرفض أى مساس بوحدتها، وتعريض أبنائها للمزيد من المعاناة والآلام"، مشددا على أن "كل ما يجرى فى سوريا مرتبط بالأمن القومى للعراق".



وقال العوادى إن العراق "يعمل بقوة على إيجاد حل سياسى متوازن للتداعيات الأخيرة، وأن العراق ما زال جزءاً فعالا من التحالف الدولى لهزيمة تنظيم /داعش/ فى سوريا والعراق".



وشدد على أن العراق لن يتساهل بأى تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية "استثنائية" لإيجاد حل للأزمة فى سوريا.