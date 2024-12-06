"العمل" تحذر المواطنين بعدم التعامل مع شركات إلحاق العمالة بالخارج قبل التأكد من التراخيص

كتبت آية دعبس

قال بيان وزارة العمل اليوم الجمعة، "تلاحظ لنا خلال الفترة الأخيرة عدم التزام بعض شركات الحاق العمالة بالقانون، مما عرضها لسحب التراخيص ،بعد أن ثبت تقاضيها مبالغ مالية خارج النسبة المقررة في القانون"، وكذلك عدم إمساك دفاتر لتسجيل العمالة، وأيضا تحرير عقود للمواطنين بمبالغ مالية ،وعند وصول العامل مكان تنفيذ العقد، يتضح مخالفة العقد لما هو منصوص عليه.. لذا فان وزارة العمل تهيب بجميع الشركات ضرورة الالتزام بالنشاط المقرر لها طبقا للترخيص الحاصلة عليه من الوزارة حتي لا تتعرض لسحب الترخيص، والتأثير علي سمعة العامل المصري في الخارج.

وأضافت فى بيان، كما تهيب الوزارة بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص من وزارة العمل، وعدم التعامل مع الشركات الوهمية، والرجوع إلى مكتب تراخيص الشركات بالوزارة والمديريات بكافة المحافظات ، للتأكد من حصول هذه الشركات علي الترخيص، وكذلك توثيق العقد قبل السفر للخارج للعامل، للحفاظ علي الحقوق ،وكذلك الحصول علي الفحص المهني للمهن التي تتطلب ذلك.

كما أن وزارة العمل تعمل علي تسهيل حصول العمالة المصرية علي اي خدمات لها بالمجان ،وسوف يتم تنظيم متابعات ومراجعات مع الشركات التي تعمل في هذا المجال، والتعاون، للحفاظ علي حقوق المواطنين،وللتأكد من مراعتها لأحكام قانون العمل.