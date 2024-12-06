اليوم السابع
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الطيور المهاجرة تشكل لوحة إبداعية مع شروق الشمس فى سماء بورسعيد.. صور

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 04:30 ص
الطيور المهاجرة تشكل لوحة إبداعية مع شروق الشمس فى سماء بورسعيد.. صور احد الطيور ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تنتشر الطيور المهاجرة في بحيرة المنزلة وملاحات بورفؤاد وقناة السويس، حتي أصبح هذا الموسم من المواسم السياحية في بورسعيد من خلال مشاهد جذابة خلال ساعات الشروق بمنطقة شرق قناة السويس وملاحات مدينة بورفؤاد وميناء شرق بورسعيد.

وسجلت بحيرة المنزلة ومحمية أشتوم، أكثر من 200 نوع للطيور المقيمة أو المهاجرة التي  تأتي من وسط وشرق أوروبا والاتحاد السوفيتي وتركيا وشمال غرب آسيا "سيبيريا" في طريق هجرتها إلى وسط وجنوب أفريقيا، وهي الشرشير الصيفي والبلبلول والحمراي والكيش والبجع والبشاروش والنوارس والبلشونات واللقالق.

ومن ديسمبر إلى فبراير، تأتي من وسط وشرق أوروبا والاتحاد السوفيتي وتركيا وشمال غرب آسيا "سيبيريا" في طريق هجرتها إلى وسط وجنوب أفريقيا، وهى: الحمراى والزرقاى والكيش والشرشير الشتوى وغراب البحر والغر.

ومن مارس إلى مايو، تأتي من وسط وجنوب أفريقيا عائدة إلى موطنها الأصلي في أوروبا، وهى: الطيور الخواضة، واللقالق، الكاركي، والسمان.

احد الطيور ببورسعيد
احد الطيور ببورسعيد

 

احد الطيور
احد الطيور

 

اعداد كبيرة من هجرة الطيور
اعداد كبيرة من هجرة الطيور

 

اعداد من الطيور
اعداد من الطيور

 

الاعداد كبيرة للطيور
الاعداد كبيرة للطيور

 

الطيور بالصباح
الطيور بالصباح

 

الطيور في ملاحات بورسعيد
الطيور في ملاحات بورسعيد

 

الطيور وخلفية لكنيسة بورفؤاد
الطيور وخلفية لكنيسة بورفؤاد

 

جانب من هجرة الطيور بمحافظة بورسعيد
جانب من هجرة الطيور بمحافظة بورسعيد

 

شروق الشمس مع وجود الطيور
شروق الشمس مع وجود الطيور

 

طير في بورسعيد
طير في بورسعيد

 

طيور خلال الهجرة
طيور خلال الهجرة

 

هجرة الطيور
هجرة الطيور


 







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