اليوم السابع
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الرئيس السيسي يصل القلعة الأثرية بالدنمارك ويضع إكليل زهور على النصب التذكارى

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 10:23 ص
الرئيس السيسي يصل القلعة الأثرية بالدنمارك ويضع إكليل زهور على النصب التذكارى الرئيس السيسي فى الدنمارك
كتب محمد شعلان

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى القلعة الأثرية في الدنمارك، واستعرض حرس الشرف، ويضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري، وذلك خلال زيارة رسمية على مملكة الدنمارك بدأت أمس الخميس.

ويجري الرئيس السيسى، خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك التى بدأت أمس الخميس، لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركى.

كما يشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.







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اكسترا نيوز




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