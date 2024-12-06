الرئيسية أخبار عاجلة الحزب الحاكم فى كوريا الجنوبية يطالب بتعليق مهام الرئيس الجمعة، 06 ديسمبر 2024 03:07 ص رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء طالب زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج هون، إلى تعليق مهام الرئيس، يون سوك يول، في أقرب وقت ممكن. وأضاف زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية أن الرئيس أمر بإلقاء القبض على ساسة بارزين للاشتباه في أنهم قوى معادية للدولة. يون سوك يول كوريا الجنوبيه رئيس كوريا الجنوبيه هان دونج هون الحزب الحاكم فى كوريا الجنوبية مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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