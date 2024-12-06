الحزب الحاكم فى كوريا الجنوبية يطالب بتعليق مهام الرئيس

وكالات

طالب زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج هون، إلى تعليق مهام الرئيس، يون سوك يول، في أقرب وقت ممكن.

وأضاف زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية أن الرئيس أمر بإلقاء القبض على ساسة بارزين للاشتباه في أنهم قوى معادية للدولة.