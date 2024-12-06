الاحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان فى بيت لاهيا ويطرد المرضى والطواقم الطبية

غزة (أ ش أ)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان فى بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وطردت الطواقم الطبية والمرضى، واعتقلت عددا كبيرا من المتواجدين بداخله.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال نسفت مربعا سكنيا في محيط مستشفى كمال عدوان؛ ما أدى لارتقاء عدد من المواطنين ولإصابة آخرين، في وقت اقتحمت فيه المستشفى وطردت الطواقم الطبية والمرضى، واعتقلت عددا من المتواجدين بداخله.

وتعرض مستشفى كمال عدوان لحصار مشدد من قبل قوات الاحتلال منذ قرابة الشهرين، منعت خلالها إدخال الدواء أو الطعام، أو طواقم طبية، وإسعاف، وأي خدمات يتطلبها المستشفى.

ويعيش أهالي بيت لاهيا على وقع قصف الاحتلال وإبادة جماعية وتجويع وحصار، واضطر الآلاف منهم إلى النزوح بعد اقتحام جيش الاحتلال لمراكز الإيواء واشتداد العملية العسكرية المستمرة منذ 5 أكتوبر الماضي.