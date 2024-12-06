اليوم السابع
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الأردن تنصح رعاياها بضرورة مغادرة الأراضى السورية بأقرب وقت ممكن

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 09:51 م
الأردن تنصح رعاياها بضرورة مغادرة الأراضى السورية بأقرب وقت ممكن أيمن الصفدى وزير خارجية الأردن
محمد جمال

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دعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في سوريا إلى المغادرة بأقرب وقت ممكن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الجمعة إن وزير الداخلية الأردنى قرر إغلاق معبر جابر على الحدود مع سوريا، وأكدت وزارة الداخلية الأردنية أن الأردن يتابع التطورات الجارية فى سوريا بينما تستمر القوات المسلحة فى تأمين الحدود.

وأكدت الوزراة أنه بموجب قرار إغلاق معبر جابر مع سوريا سيسمح للأردنيين بالعودة إلى المملكة وتمنع حركة المغادرة.







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أيمن الصفدى

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