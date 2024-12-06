اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية ووزيرى خارجية قطر والعراق والمبعوث الأممى إلى سوريا

كتب أحمد جمعة

جرى اليوم الجمعة اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية د. بدر عبد العاطى مع كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، ومع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين، ومع "جير بيدرسون" المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلي سوريا، حيث تم بحث التطورات فى سوريا الشقيقة على ضوء تلاحق الأوضاع الميدانية على الأرض فى سوريا، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية في بيان لها.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير جدد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية وسيادة سوريا على أراضيها، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون مزيد من التصعيد وانزلاق الأوضاع إلى منعطفات خطيرة تهدد أمان ومستقبل الشعب السورى الشقيق، داعياً فى هذا الصدد القوى الدولية الي التعامل مع الموقف بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري وتحفظ مقدراته ووحدته، وبما يسمح بعودة الاستقرار على كامل الأراضي السورية وتغليب النهج السياسي بما يضع حداً نهائياً لمعاناة الشعب السورى الشقيق.