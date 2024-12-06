إطلاق منصة "إنسان" الرقمية للعمل التطوعى فى مصر

فى خطوة نوعية لدعم العمل التطوعى فى مصر يسر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أن يعلن عن إطلاق منصة "إنسان" الرقمية. أول وأكبر منصة تفاعلية متخصصة في العمل التطوعى، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للتطوع.

تأتى هذه المنصة المرة الجهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف توفير بيئة داعمة

للمتطوعين وتمكينهم من تقديم خبراتهم وخدماتهم للمجتمع بكفاءة وفاعلية.

وتتميز منصة "إنسان" بالعديد من المزايا منها:

واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمتطوعين تصفح الفرص التطوعية المتاحة والتسجيل فيها بكل سهولة ويسر.

تضم المنصة قاعدة بيانات واسعة من الفرص التطوعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المتطوعين وتطلعاتهم.

نظام مطابقة ذكي حيث يساعد النظام المتطوعين على إيجاد القرص الأنسب لهم بناء على مهاراتهم واهتماماتهم.

سوف تقدم المنصة شهادات تقدير إلكترونية للمتطوعين تثمينا لجهودهم ومساهماتهم.

تتيح المنصة للمتطوعين تسجيل ساعات العمل التطوعي ما يساعدهم على تتبع مساهماتهم وتطويرها. تسهل المنصة التواصل بين المتطوعين والمؤسسات ما يعزز التعاون وروح العمل الجماعي

والتعزيز التفاعل والتواصل بين المتطوعين حرصنا على تصميم منصة "إنسان" لتكون بمثابة مجتمع تفاعلي حيوي حيث يمكن للمتطوعين

التواصل مع بعضهم البعض مثل منصات التواصل الاجتماعي تتيح "إنسان" للمتطوعين التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهم ما يخلق بيئة داعمة ومحفزة للعمل التطوعي

يمكن للمتطوعين مشاركة قصص نجاحهم وتجاربهم في العمل التطوعي ما يلهم الآخرين ويشجعهم على التطوع.

تتيح المنصة إنشاء مجموعات نقاش متخصصة لتبادل الأفكار والمعلومات حول مختلف القضايا المتعلقة

بالعمل التطوعي وبالإضافة إلى ذلك سيتم الإعلان قريبا عن حزمة من المحفزات لتشجيع العمل التطوعي وذلك تنفيذا الأحد.

أهداف التحالف الوطني لتعميق ثقافة التطوع فى المجتمع

تدعو جميع المتطوعين إلى زيارة منصة "إنسان" والتسجيل فيها للمشاركة في بناء مستقبل أفضل لمصر

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عبر الضغط على الرابط التالي من هنا