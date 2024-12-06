أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال منتدى الأعمال المصرى الدنماركى.. إنفوجراف

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، اليوم بالعاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"، المؤتمر الاقتصادى المصرى الدنماركى، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وملك الدنمارك قاما بإطلاق مجلس الأعمال بين البلدين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية.

وفى كلمته، أعرب الرئيس السيسى، عن سعادته لتواجده فى الدنمارك لأول مرة، قائلًا لملك الدنمارك: "باسمى واسم كل المصريين ان اهنىء جلالتك على تولى عرش مملكة الدنمارك متمنيا لك كل التوفيق واتمنى ان تقوم جلالتك بزيارة مصر حتى نرحب بك بالشكل الذى يليق بجلالتك لكل ما فعلته لنا أثناء وجودنا فى الدنمارك، وشكرا جزيلًا".

كما توجه الرئيس لملك ولمملكة الدنمارك الصديقة بخالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا كثيرًا الجهد المبذول للإعداد للمؤتمر الاقتصادى المصرى الدنماركى، مؤكدًا اعتزازه بتشريف ملك الدنمارك لهذا الحدث المهم.

كما توجه الرئيس السيسى، أيضًا بكل التقدير والاحترام لمجتمع رجال الأعمال الدنماركى على دوره فى دفع التعاون بين بلدينا، وتحقيق أهدافنا المشتركة.

وقال الرئيس السيسى، إن الفترة الأخيرة شهدت تحديات إقليمية ودولية متتالية كان لها تداعيات أثرت على مصر مثلها فى ذلك، مثل الكثير من دول العالم، وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية، لتبنى خطة اقتصادية جريئة من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وبناء على ذلك، وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات نجح الاقتصاد المصرى فى مواجهة المرحلة الصعبة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية.. وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد.