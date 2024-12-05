اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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eSIM.. طرح الشريحة المدمجة بالسوق المصرى بأسعار تبدأ من 270 جنيها (فيديو)

الخميس، 05 ديسمبر 2024 01:54 م
eSIM.. طرح الشريحة المدمجة بالسوق المصرى بأسعار تبدأ من 270 جنيها (فيديو) شريحة الاتصالات الافتراضية eSIM

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أطلق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقنية الشريحة المدمجة eSIM فى السوق المصرية، بعد استكمال مشغلى المحمول الأربعة لكل الاختبارات الفنية اللازمة لتشغيل هذه التقنية من أحدث الابتكارات الرقمية فى مجال الاتصالات.

وتعد eSIM تقنية حديثة تُستخدم بدلًا من شرائح المحمول التقليدية حيث تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين فى مصر، كما تأتى التقنية الجديدة لمواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال الاتصالات، والتزامه بتقديم حلول تقنية متطورة تسهم فى تطوير سوق الاتصالات ودعم عملية التحول الرقمى.

وتُمكن التقنية المستخدمين من التبديل بين شركات التليفون المحمول بسهولة دون الحاجة إلى تغيير شريحة فعلية كما أنها تعد أكثر أمانًا من الشرائح التقليدية حيث إنها مدمجة داخل الجهاز ولا يمكن إزالتها بسهولة مما يقلل من خطر سرقتها أو إساءة استخدامها.

وستتوفر أسعار شريحة الاتصالات المُدمجة eSIM بـ330 جنيهًا عند شراء خط جديد و270 جنيهًا عند استبدال الشريحة.







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