10 معلومات عن مسرح سيد درويش الأقدم فى الإسكندرية.. تعرف عليها

الإسكندرية أسماء على بدر

يعتبر مسرح سيد درويش بالإسكندرية من أقدم مسارح المدينة وشهد العديد من العروض الفنية والمسرحية المميزة بحضور قامات الفن فى مصر والوطن العربى.

وينشر "اليوم السابع" 10 معلومات عن مسرح سيد درويش:

1- تم بناء المسرح فى عام 1918.

2- بناه المهندس الفرنسى جورج بارك على مساحة فدان تقريبا.

3- انتهى من بنائه فى عام 1921.

4- استوحى تصميمه من عناصر أوبرا فيينا وقصر اوديون بباريس.

5-سمى فى البدايات باسم "تياترو محمد على".

6- تغير اسمه فى عام 1964 إلى مسرح سيد درويش.

7- قدمت الفرق المسرحية عروضها عليه لسنوات طويلة.

8- تم ادراجه فى عام 2000 فى عداد التراث المصرى.

9- بدأت عمليات الترميم به وانضم إلى دار مسارح دار الأوبرا المصرية.

10- افتتح للجمهور فى عام 2004 وأصبح المبنى مؤهلا لكى ينافس دور الأوبرا العالمية بمستواها الراقى.