اليوم السابع
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وزير دفاع سوريا: التنظيمات التكفيرية تقف خلفها دول إقليمية ودولية باتت معروفة

الخميس، 05 ديسمبر 2024 09:35 م
وزير دفاع سوريا: التنظيمات التكفيرية تقف خلفها دول إقليمية ودولية باتت معروفة الجيش السورى
محمد جمال

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قال وزير الدفاع السورى العماد على محمود عباس إن الجيش السورى يخوض اليوم معركة شرسة مستمرة مع أعتى التنظيمات الإرهابية التي تستخدم أسلوب العصابات، مشيرا إلى أن ما حدث في حماة اليوم إجراء تكتيكى وقواتنا ما زالت في محيط المدينة.

وأكد فى بيان متلفز على التلفزيون السورى، أن هذه التنظيمات التكفيرية تقف خلفها دول إقليمية ودولية باتت معروفة تدعمها عسكريا ولوجستيا، مشيرا إلى أن قوات الجيش في وضع ميداني جيد وقواتنا المسلحة عملت على إعادة الانتشار حفاظا على الأرواح.

وحذر وزير الدفاع السورى من أن التنظيمات قد تلجأ إلى إصدار بيانات مزورة لقيادة الجيش أو مقاطع مفبركة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدا: "نوصي أهلنا في سوريا بالصبر والثبات ولن نتهاون بإعادة الأمن للمناطق التي احتلها الإرهابيون".

وأضاف: "سوريا بجيشها وشعبها وقيادتها وإسناد حلفائها وأصدقائها قادرة على تجاوز التحديات الميدانية".

 

 







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