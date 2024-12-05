وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد المركز الطبى التخصصى

كتب زكى القاضى

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي بمنطقة حلوان بالقاهرة، وهو أحد الوحدات التابعة للوزارة.

وأشار الوزير محمد صلاح في البداية، إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو الاطمئنان ومتابعة الخدمات الطبية والعلاجية التي يوفرها المركز الطبي للعاملين بوزارة الإنتاج الحربي وأسرهم، وكذلك كافة المترددين على المركز الطبي من خارج الوزارة، مشدداً على ضرورة تقديم رعاية صحية متكاملة لهم ضمن خدمة مهنية متميزة ومتطورة وآمنة في متناول الجميع مع مراعاة أعلى معايير الجودة.

كما اطلع الوزير على خطة تأهيل وتدريب العاملين بالمركز طبياً وإدارياً، والتى تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للشباب والنهوض، وتطوير الخدمة الطية بالمركز.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن المركز الطبي يعد منشأة طية متميزة يجب الحفاظ عليها وعلى المستوى الطبي الذي وصلت إليه بجهد كافة القائمين عليها، وذلك لمواصلة تقديم الخدمات الطبية وتأدية الرسالة المنوط بها على أكمل وجه تجاه كافة المترددين عليه.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة.