اليوم السابع
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الخميس، 05 ديسمبر 2024 02:39 م
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مواعيد القطار الخفيف بعد توحيد اتجاهه وتقليل مدة الانتظار.. انفوجراف

الخميس، 05 ديسمبر 2024 02:00 م
مواعيد القطار الخفيف بعد توحيد اتجاهه وتقليل مدة الانتظار.. انفوجراف القطار الكهربائي الخفيف - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع مواعيد ساعات الذروة بـ القطار الكهربائى الخفيف LRT ، وذلك بعد تقليل أوقات الانتظار، وتوحيد اتجاه القطارات من محطة عدلى منصور للعاصمة الإدارية، والسماح فقط لركاب اتجاه مدينة العاشر بالركوب من محطة مدينة بدر.

مدة الانتظار بين الذروتين 15 دقيقة من الساعة 10 صباحا حتى 2 مساء
عدد ساعات الذروة 5 ساعات يوميا
يتم وصول قطار كل 8 دقائق أثناء ساعات الذروة
أوقات الذروة من 6.30 حتى 10 صباحًا
ومن الساعة 2 حتى 5 مساءً
ساعات الذروة من الأحد إلى الخميس
أيام الجمعة والسبت وخارج أوقات الذروة القطار يصل كل 15 دقيقة
أوقات الذروة من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ذهاباً واياباً
مدة الانتظار بعد الساعة 5 مساء يوميا 30 دقيقة لكل قطار

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT:

قيام أول قطار من عدلي منصور للفنون والثقافة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.
قيام أول قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا.
قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة 21:30 م.
قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الي عدلي منصور 22:05 م.

 

مواعيد القطار الخفيف
مواعيد القطار الخفيف

 







أوقات تشغيل القطار الخفيف

مواعيد القطار الخفيف

القطار الكهربائي الخفيف

القطار الكهربائي

القطار الخفيف

LRT



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