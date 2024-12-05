اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 ديسمبر 2024 07:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مندوب سوريا بمجلس الأمن: بعض دول الغرب تكرس جهودها لاستهداف الدولة السورية

الخميس، 05 ديسمبر 2024 06:57 م
مندوب سوريا بمجلس الأمن: بعض دول الغرب تكرس جهودها لاستهداف الدولة السورية سوريا
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مندوب سوريا لدى مجلس الأمن إن بعض الدول الغربية تكرس جهودها لاستهداف الدولة السورية، وبعض الدول تدعم الاحتلال لتطوير أسلحته، مضيفا أن عدد كبير من الدول طالبت بالتحرك لوقف استخدام الاحتلال الأسلحة الكيميائية.

وأضاف خلال كلمته بجلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، أن الدولة السورية أوفت بالتزاماتها بشأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ونطالب الأمم المتحدة بنهج قائم على الحياد والموضوعية والمهنية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وتشهد سوريا تطورات كبيرة وخطيرة ومعقدة مع تصاعد القتال، ما زاد من عمليات النزوح الجماعي وعرقل عمليات المساعدات الإنسانية، وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، الدكتور آدم عبد المولى إن الوضع كارثي في أعقاب التصعيد الأخير في حلب ومناطق أخرى فى شمال غرب سوريا، منبها إلى أن ذلك التصعيد أدى إلى توقف شبه كامل للعمليات الإنسانية هناك.







سوريا

بشار الاسد

اخبار سوريا

بشار الأسد

سوريا الان

اخبار سوريا اليوم

مدينه حلب السوريه

سوريا اليوم

حلب

سوريا حلب

ماذا يحدث في سوريا اليوم

احداث سوريا اليوم

ماذا يحدث في سوريا

الحرب في سوريا

روسيا

هجمات الفصائل المسلحة

الجيش السورى

الجيس الروسي

روسيا وسوريا

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة