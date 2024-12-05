مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 18 رحلة طيران دولية بينها 6 من ألمانيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 18 رحلات طيران دولية، من بين 115 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى عدا الجمعة.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 18 رحلات طيران، بينها 6 رحلات من ألمانيا، ورحلة من بولندا، و3 رحلات من المطارات الإيطالية، و3 رحلات من التشيك وآخرى من هولندا، ورحلتين من سويسرا ورحلة من النمسا، ورحلة داخلية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة 115 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.