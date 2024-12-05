مستشار ترامب للشرق الأوسط: الرهائن الأمريكيين "أولوية أولى" للرئيس المنتخب

كتبت : نهال أبو السعود

أجرى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط حوارا مع صحيفة لو بوان الفرنسية ونقلته جيروزالم بوست الإسرائيلية، حيث أكد بولس خلال المقابلة الحصرية إن الأولوية الأولي لإدارة ترامب فيما يتعلق بملف السياسة الخارجية ستكون الغفراج الفوري عن الأسرى الأمريكيين المحتجزين خارج البلاد دون مزيد من التأخير.

وأضاف مسعد بولس أنه في حين يجب أن يكون إطلاق سراح الرهائن منفصلاً عن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة، فإن صفقة الرهائن يجب أن تأتي في إطار وقف إطلاق نار مؤقت وقال لصحيفة لو بوان: "يعتقد الرئيس أنه يجب إطلاق سراح الرهائن على الفور وأنه يجب ألا يكون هناك مزيد من التأخير. ووفقًا له، لا ينبغي ربط مصيرهم بقضايا أخرى تتعلق باليوم التالي في غزة .. وتساعد العديد من الدول حاليًا في تحقيق هذا الهدف، سواء كانت مصر أو الأردن أو قطر أو حتى تركيا".

يذكر ان دونالد ترامب قال ان الثمن سيكون باهظا في الشرق الأوسط اذا لم يتم اطلاق سراح المحتجزين قبل تنصيبه في يناير المقبل، وكتب في منشور على تروث سوشيال: "إذ لم يطلق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي سأتولى فيه بكل فخر منصب رئيس الولايات المتحدة، فستكون هناك مشكلة خطيرة في الشرق الأوسط وكذلك بالنسبة لمن ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية".

وعندما سئل عما إذا كانت الإدارة الامريكية القادمة قد تدعم خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لضم الضفة الغربية، قال بولس إن ترامب لم يتطرق بعد إلى هذه القضية ، ولم تنفذ الإدارة سياسة بعد ومع ذلك، قال : "اعتبارًا من 20 يناير، ستكون هناك سياسة واضحة للغاية ومحددة للغاية بشأن هذا الموضوع، والتي يجب احترامها". واتفق بولس على أن المناقشات حول "خارطة الطريق المؤدية إلى دولة فلسطينية" ستكون جزءًا رئيسيًا من المناقشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأشار إلى خطة ترامب لعام 2020، التي تحدثت عن دولة فلسطينية مقترحة.