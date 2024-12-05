مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس الدقى ويوجه بمتابعة التقييمات وتفعيل الأنشطة

كتبت – مرام محمد

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة- مدير المديرية، يرافقه محمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية، جولة ميدانية شملت عددًا من مدارس إدارة الدقي التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشاد وكيل الوزارة، بالانضباط داخل مدرسة الأورمان الثانوية بنات وتفاني العاملين بها، موجهًا بتكريم نجوى مصطفى خلوصي، مدير المدرسة، تقديرًا لالتزامها وتفانيها في تحقيق بيئة تعليمية مثالية.

وخلال زيارته لمدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب الرسمية لغات، أثنى وكيل الوزارة على انتظام العمل بالمدرسة، موجهًا بالالتزام بالنظافة الدورية والحفاظ على بيئة تعليمية نظيفة وجاذبة، ومتابعة التقييمات الأسبوعية وسجل القرائية رقم 26 بدقة، وتفعيل الأنشطة لجذب الطلاب للحضور بانتظام.

وتفقد وكيل الوزارة، مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب الإعدادية بنين، موجهًا بتحويل معلم لغة عربية إلى الشئون القانونية بسبب الإهمال في تفعيل سجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية للطلاب الضعاف.

وخلال زيارته لمدرسة الشهيد العميد عامر عبد المقصود الابتدائية، وجه بتفعيل دفتر الاحتياطي لضمان عدم وجود أي فصل دون معلم، ومتابعة سجل القرائية رقم 26 وتحفيز الطلاب عبر الأنشطة المدرسية لجذبهم إلى المدرسة.

وتفقد وكيل الوزارة، مدرسة أحمد محروس مصطفى الرسمية لغات، موجهًا بتشكيل لجنة من (المتابعة، والتوجيه الفني، والتوجيه المالي)، لمراجعة التقييمات والخطط العلاجية وسجل القرائية رقم 26، ومتابعة دقيقة للجمعية التعاونية وإعداد التقارير اللازمة لضمان سلامة الإجراءات.

وأكد سعيد عطية، أن هذه الجولات تأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب التنمية المستدامة، مشددًا على أن: "المدرسة هي نواة بناء المستقبل، وتحقيق الانضباط والجودة في الأداء هو مسؤولية كل فرد يعمل في هذا القطاع... تعليمنا اليوم هو مستقبل وطننا غدًا، ولن نتوانى عن محاسبة المقصرين ودعم المتميزين لضمان تحقيق أهدافنا الوطنية".



جولة لمدير تعليم الجيزة بمدارس الدقي



مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس



مدير تعليم الجيزة يتفقد عددًا من المدارس