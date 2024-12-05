محافظ كفر الشيخ: شبكة اليونسكو للمدن المبدعة تهدف إلى دعم الابتكار الثقافى

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، في اجتماع تعزيز شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مصر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون بين المدن الإبداعية وتنمية القدرات الثقافية والفنية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات ويعزز التنمية المستدامة، برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة تهدف إلى دعم المدن التي تسهم في الابتكار الثقافي وتعزز من استخدام الفنون والثقافة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعكس المشاركة في هذا الاجتماع التزام محافظة كفر الشيخ بالمشاركة الفعالة في المشاريع الثقافية والتعاون مع باقي المدن المصرية، لتعزيز مكانتها كمدينة تهتم بالإبداع والابتكار.

وأشار عبد المعطي، إلى مواجهة تحديات عالمية مثل التوسع الحضري السريع، وتغير المناخ، حيث أن هذه التحديات تتطلب استراتيجيات مبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة، ومن خلال وضع الإبداع والصناعات الثقافية مع تنمية المهارات والبرامج التعليمية في صلب الخطط التنموية المحلية، بهدف تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.