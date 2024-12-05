محافظ الجيزة: يجب استغلال المناطق الصناعية لتوفير فرص عمل ودفع عجلة الاستثمار

كتبت - مرام محمد

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، والتي تضم المنطقة الصناعية والاستثمارية بمناطق أبو رواش وعرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى وانتظام العمل بتلك المناطق وأبرز المعوقات التي تواجه القاطرة الصناعية بالمحافظة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أهمية المناطق الصناعية التي تمتاز بها محافظة الجيزة وضرورة استغلالها في دعم عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل، مؤكدًا أنها تأتى على رأس الأولويات للجهاز التنفيذي للمحافظة في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ذلك الصدد.

واطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال اللقاء على تقرير مفصل من رؤساء اجهزة المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة وخطط العمل المستقبلية، موجهًا بضرورة العمل المستمر لتقديم الخدمات المتكاملة للاستثمار والمستثمرين من خلال تفعيل منظومة العمل لجميع العاملين بالأجهزة والتعامل الفوري حيال اي مشكلات لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

وشدد محافظ الجيزة، على مضاعفة الجهود بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لخدمة الاستثمار والمستثمرين بالمناطق الواقعة بنطاق المحافظة.

جديرٌ بالذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سوف يلتقي بالفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في لقاء موسع، يوم السبت المقبل، بحضور المختصين عن إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة وتشمل (المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر – المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة – المنطقة الصناعية بأبو رواش – المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف – المنطقة الصناعية بجرزا بمركز العياط) وبحضور عددًا من المستثمرين الصناعيين، وذلك لعرض ومناقشة مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية في نطاق محافظة الجيزة وسبل حلها، والتي يأتي على رأسها توفير المرافق اللازمة للمناطق الصناعية، وذلك لدعم عجلة الاستثمار حيث تعد الصناعة هي قاطرة التنمية.