محافظ أسيوط يلتقى وفداً من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية بالمحافظة

أسيوط-هيثم البدرى

التقى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، وفداً من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية بالمحافظة، برئاسة علي عبدالباسط رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الصحية، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

و رحب محافظ أسيوط بوفد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الصحية وأعرب عن تقديره لهذه الزيارة وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الخطط والبرامج التوعوية، وكذلك خطط دعم القطاع الصحي ودعم كافة عناصر المنظومة في مقدمتها أطقم العاملين والأطقم الطبية، لاسيما أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في النهوض بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، دعمه لكافة الجهود التي تستهدف تعزيز منظومة العمل بالقطاع الصحي، والذي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة واهتماماتها ضمن خطتها للنهوض بمستوى وجودة الخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي ويومي.

وأعرب وفد النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية عن شكرهم وتقديرهم لجهود محافظ أسيوط المبذولة في مجال دعم القطاع الصحي ومجالات دعم العاملين بالقطاع من أطقم طبية وتمريض وعاملين بمنظومة الصحة، مؤكدين أن هذا اللقاء جاء لمزيد من التنسيقات وتعظيم التعاون بين النقابة والمحافظة .. وفي نهاية اللقاء أهدى الوفد درع النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية إلى محافظ أسيوط تقديرًا لجهوده في دعم القطاع الصحي.

