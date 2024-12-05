مجلة جامعة سوهاج التربويه تحصد المرتبة الخامسة بتقرير (ARCIF) لعام 2024

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن حصول المجلة التربوية لكلية التربية بالجامعة علي المرتبة الخامسة فى تخصص العلوم التربوية من إجمالى 127 مجلة على مستوى العربى، وذلك وفق التقرير السنوي التاسع لعام 2024م الذى يصدره معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (ARCIF – أرسيف)، لتأتي في صدارة المجلات التربوية فى العالم العربى.

وأكد النعماني علي ان هذه النتائج تعكس حرص الجامعة على الاحتفاظ بمراكز متقدمة في التصنيفات الدولية ومعدلات الاستشهادات المرجعية، معرباً عن سعادته بالإنجاز الجديد والمتميز الذي حققته "المجله التربوية" بتحقيق معايير اعتماد معامل "ارسيف"، والتي تتوافق مع المعايير العالمية، بما يعكس تميز باحثيها في مختلف التخصصات، مؤكداً علي ان الجامعة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للباحثين في كافة المجالات.

وأضاف الدكتور حسين طه عميد كلية التربية ان المجلة التربوية حصدت المرتبة الثانية عشرة عربياً من مجموع إجمالى المجلات فى معامل أرشيف العام والبالغ عددها (1201) مجلة، مضيفا أن هذا التقرير يؤكد تميز المجلة العلمية والبحثية التي تصدرها الكلية، وهو ما يعكس قدرات باحثيها، وتمكنهم من الأدوات البحثية .

و جدير بالذكر أن معامل التأثير "أرسيف" يخضع لمجلس الإشراف والتنسيق الذي يتكون من ممثلين لعدّة جهات عربية ودولية، هي: (مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا -الإسكوا- قاعدة بيانات "معرفة")، بالإضافة إلى لجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية.