اليوم السابع
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لاعب كرة يصدم 3 أشخاص بسيارته ويفر هاربا بأوسيم

الخميس، 05 ديسمبر 2024 03:43 م
لاعب كرة يصدم 3 أشخاص بسيارته ويفر هاربا بأوسيم صورة ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تسبب اللاعب رجب عمران، فى إصابة 3 أشخاص بعدما صدمهم بسيارته أثناء استقلالهم موتوسيكل فى منطقة أوسيم، وتم نقلهم للمستشفي فيما فر اللاعب هاربا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين في أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى يستقلها اللاعب رجب عمران ودراجة نارية ، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج، وفر اللاعب هاربا.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أوسيم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 







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