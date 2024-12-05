كيف يساهم أول مركز أبحاث غزل فى العالم بسويسرا فى تطوير المصانع المصرية؟.. فيديو

كتب عبد الحليم سالم

تواصل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة متابعة أعمال تنفيذ أكبر مصنع غزل فى العالم، حيث تم بالفعل توصيل التيار الكهربائي بشكل كامل وتجرى عمليات التجارب، ومع استمرار عملية التطوير، أطلقت شركة ريتر العالمية Rieter الموردة لماكينات الغزل أهم وأحدث مركز أبحاث فى العالم، فى مقرها الرئيسى بضاحية فنتر تور بمدينة زيورخ فى سويسرا.

وخلال الجولة الأولي لليوم السابع في المركز، أوضح مسؤل الأبحاث سايان اريانن سوبرمانن، ‏أن المركز يجرى اختبارات على العديد من الخيوط ويجرب الخيوط الريسيكل، حيث يتم تصنيع القطن من القماش المستعمل، بالإضافة إلى تجريب خلط العديد من الخيوط من مختلف الخامات والاطمئنان إلى جودة المنتجات بشكل كبير لكافة عملاء شركة ريتر على مستوى العالم.

ورافق "اليوم السابع" خلال الجولة مسئول التسويق، كريستيان فيرش، والمهندسة ليلي الجمال والمهندسة نائلة الطويل وكيل ريتر.

وأشارت المهندسة ليلي الجمال، إلى أن تنفيذ مشروع تطوير الغزل والنسيج في مصر يعيد الصناعة إلي سابق مجدها، ويؤكد مكانة مصر الكبيرة في هذا المجال الهام، لافتة إلى أن مصانع الغزل الجديدة ستكون بداية انطلاقة قوية للصناعة.

وأوضحت إنها سعيدة بذلك لأن والدها حسين بيك الجمال كان من رواد صناعة الغزل والنسيج مع طلعت حرب، وأسس وترأس العديد من الشركات منها كفر الدوار وصباغته البيضا والحرير الصناعي وغيرها.

وأوضحت المهندسة نائلة الطويل، أن العمل يسير على قدم وساق ويتم تقديم كافة اوجه الدعم الفني للمشروع، مع تدريب العاملين على أحدث الماكينات من خلال مركز تدريب المحلة وهو مركز متميز يوضح كافة مراحل العمل والإنتاج، علاوة على توفير قطع الغيار من خلال نوبل تكس في برج العرب.

واستعرض مسئول الأبحاث مراحل التصنيع والتطوير وأنواع الماكينات والخيوط .

وخلال الجولة التفقدية بمقر الشركة أكد كريستيان فيرش من داخل المقر الرئيسي للشركة في فنتر تور بزيورخ، أن عملية التحدث والتطوير مستمرة ولا تتوقف، لافتا إلى أنه تم الانطلاق ‏بعد ذلك بالإضافة إلى مركزها في سويسرا إلى الصين والهند وعام 2017 تم ضم شركة أس أس أم لمجموعة ريتر التي تراعي البيئة بشكل كبير، وشركات مثل بريمر وجراف، وتحرص على الاستدامة قبل نحو 30 سنة وهي تضم تحتها 18 شركة ويبلغ عدد العاملين حوالي 5100 عامل.

وتابع Christian Fersch، أن سويسرا بها 3 مراكز تصنيع وخدمات ما بيع البيع بالإضافة، بالإضافة إلى بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والتشيك وتركيا والصين وباكستان والهند والبرازيل وأمريكا.

وحول ترشيد الطاقة أشار أن الماكينات ترشد الطاقة وتحافظ على البيئة وتريد استخدام الخامات.

كما كشف أن الشركة حققت مبيعات عام 2022 بلغت نحو 1.5 مليار دولار وحققت 1.4 مليار دولار عام 2023.

وبسؤاله عن حجم المبيعات لقارة أفريقيا بما فيها مصر أوضح أن المبيعات ارتفعت بشكل كبير عام 2023 حيث بلغت 164.8 مليون دولار مقارنة بـ 47.4 مليون دولار عام 2022.