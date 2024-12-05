"طفل أزهرى واع ومتميز".. الروضات الأزهرية بمطروح يحتفل باليوم العالمى للطفل

مطروح – حسن مشالي

نظمت إدارة رياض الأطفال بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، احتفالية اليوم العالمى للطفل، تحت شعار "طفل أزهرى واع ومتميز"، فى معهد مطروح النموذجى، بحضور الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومحمد العشرى موفد قطاع المعاهد الأزهرية، وسيد عثمان مدير التعليم النموذجى، وحنان عزت عميدة مجمع معاهد مطروح النموذجى، و عبد السلام عاصى عميد المعهد سابقا.

وقالت جيهان يوسف موجه عام رياض الأطفال بمنطقة مطروح الأزهرية، أن الهدف من الإحتفال تشجيع الأطفال على أن يكونوا فى الصدارة، وإعلاء أصواتهم وإبراز أحلامهم وأفكارهم، لخلق جيل جديد واع بحقوقه، معتز بهويته.

وتضمن الحفل الذى أشرف عليه معلمات رياض الأطفال بالمعهد، فقرات شعرية و استعراضية وغنائية، تركزت حول حقوق الطفل وتعزيزها، وتوفير بيئة ترفيهية تعزز سعادتهم ورفاهيتهم.

وأشاد رئيس المنطقة الأزهرية، بالفقرات والتنظيم، مؤكدا على ضرورة الإستماع إلى الأطفال، ودعمهم، وتعزيز حقوقهم، لتحقيق عالم أفضل فى الحاضر والمستقبل.