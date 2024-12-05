صحة القليوبية تنظم قافلة للكشف وتقديم العلاج بالمجان فى قرية سندوة بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور أسامة الشلقانى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن تنظيم قافلة طبية مجانية، بقرية سندوة التابعة لمركز الخانكة، غدا الجمعة وبعد غد السبت، 6، و7 ديسمبر الجارى، لتقديم الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان.

وأوضحت المديرية، أن القافلة الطبية تضم التخصصات الطبية الاتية، "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل".

وأشار، إلى أن القوافل تأتى فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.

واستطرد أن القوافل تتضمن وجود معملى دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحى للمواطنين المترددين على القافلة، كما يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.