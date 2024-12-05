ساحة مصر.. أجواء هادئة رائعة فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، مساء اليوم الخميس، من ساحة مصر التى تقع بنطاق حى الشرق في محافظة بورسعيد، وتعد إحدى أشهر الأماكن السياحية والترفيهية.



وتحمل "ساحة مصر" رسالة للعالم من قلب محافظة بورسعيد، ويستقبل تمثال "أم الدنيا" الوفود الأجانب برسالة هامة : "مصر مصدر الإنسانية والنور والمعرفة".



تقع الساحة فى حى الشرق، وأحد جناباتها ممشى المجرى الملاحى لقناة السويس، وتتلألأ فى الصباح آيات من القرآن الكريم، وليلًا بعض الموسيقى والأغانى الرومانسية، من خلال مكبرات صوت مثبتة أعلى أعمدة الإنارة ذات الطراز المعمارى المميز.

باتت " ساحة مصر" قِبلة لإلتقاط صور تذكارية فوتوغرافية فى المناسبات، حيث يقبل الكثيرين من الشباب والفتيات على الذهاب قبل مراسم زفافهم بالفستان الأبيض والبدلة السوداء لإجراء جلسة تصوير "سيشن" تظل معهم طوال العمر كتذكار فى هذا المكان.

ويتوسط ساحة مصر، تمثال مصر ويسمى "أم الدنيا" وهو يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلًا عن حديقة التاريخ التى توجد بها منطقة مطاعم وكافيتريات، ليعود الوجه التاريخى لمحافظة بورسعيد بشكل مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافى ويعمل على تسويق المنطقة سياحيًا، ويؤكد على الطابع الجمالى والتاريخي.

وينتشر الشباب والفتيات فى ساحة مصر لممارسة لعبة الاسكيت خاصة فى الإجازات الأسبوعية والشهرية، كما تعتبر مكانا ترفيهيا وسياحيا بمحافظة بورسعيد.



اشجار وإجراء رائعه



المساحات المطلة علي قناة السويس



ساحة مصر من الحديقه



شمس ساطعه اليوم بساحة مصر



مركب في القناة



مساحات خضراء