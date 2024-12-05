رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال مرور 10سنوات على تأسيس خدمة TC مصر والشرق الأوسط

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من القيادات الإنجيلية والكنسية فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس خدمة TC مصر والشرق الأوسط، برئاسة القس طوني جورج، مدير الخدمة. كما شارك في الاحتفال وفد أمريكي برئاسة القس أليكس حماية، راعي كنيسة Battle Creek بولاية أوكلاهوما، إحدى أبرز الكنائس الإنجيلية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى حضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر وعدد من الشباب من خدمة TC من مختلف محافظات مصر.

وفي بداية كلمته، أشاد الدكتور القس أندريه زكي بالمبادرات التي قدمتها خدمة TC خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدًا على أهمية تمكين الشباب ليكونوا قادة المستقبل، وأوضح أن هذه الخدمة لا تقتصر على تقديم الدعم الاجتماعي أو التعليمي فحسب، بل تسعى إلى بناء شخصيات قادرة على التأثير الإيجابي في المجتمع.

وأضاف: "إننا بحاجة إلى الشباب اليوم أكثر من أى وقت مضى لكي يحملوا راية التغيير ويساهموا في بناء كنيسة قوية ومجتمع ناجح".

وخلال كلمته في الحفل، أكد الدكتور القس أندريه زكى على دور الشباب في بناء الكنيسة والمجتمع، وأوضح أن مؤسسة TC Egypt، رغم حداثة عهدها، استطاعت أن تحقق تأثيرًا كبيرًا من خلال مبادراتها غير التقليدية التي تركز على الشباب، مشددًا على أن قوة الكنيسة والمجتمع تعتمد على مدى تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لإحداث التغيير.

ومن جانبه، أعرب القس طوني جورج عن فخره وامتنانه بهذه المناسبة، قائلاً: "نحتفل اليوم بفخر وامتنان بمرور عشر سنوات على انطلاقة خدمتنا في مصر مع TC Egypt. عشر سنوات من العمل، والتأثير، والتغيير المستمر لصنع الفرق في حياة الآخرين. هذا اليوم ليس فقط لتكريم رحلتنا، بل أيضًا لتجديد التزامنا نحو مستقبل أكثر إشراقًا."

تُعد TC Egypt من المؤسسات التابعة لرابطة الإنجليين وتحت مظلة رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وقد أثبتت خلال العقد الماضي قدرتها على تقديم خدمات مبتكرة ومتنوعة تشمل الإرشاد النفسي، وتطوير القيادات. يسهم ذلك في إعداد الشباب ليكونوا قادة مؤثرين في المجتمع والكنيسة.