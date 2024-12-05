اليوم السابع
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درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل

الخميس، 05 ديسمبر 2024 11:16 ص
درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل حالة الطقس - ارشيفية
كتبت – مرام محمد

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كشف التحديث الأخير لخريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من الخميس 5 ديسمبر 2024 إلى الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الخميس 5 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

الجمعة 6 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

السبت 7 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

الأحد 8 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

الإثنين 9 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.







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