درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل

كتبت – مرام محمد

كشف التحديث الأخير لخريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من الخميس 5 ديسمبر 2024 إلى الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الخميس 5 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

الجمعة 6 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

السبت 7 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

الأحد 8 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

الإثنين 9 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.