خلى بالك وانت سايق.. رادارات حديثة على الطرق.. ميستا كومباكت أبرزهم

كتب – أحمد عبد الهادى

يبحث العديد من قائدي السيارات عن معرفة أنواع الرادارات المختلفة التي انتشرت في الآونة الأخيرة على كافة الطرقة الخارجية والداخلية، بمختلف المحافظات؛ وذلك بناء على تعليمات الإدارة العامة للمرور، لضبط السرعات المقررة للسيارات ورصد القيادة الجنونية حفاظا على سلامة المواطنين وأمنهم، وفى التقرير التالى نرصد أبرز تلك الرادارات المنتشرة :

الرادار الفرنسي

الرادار الفرنسي يطلق عليه الرادار الساهر يعمل على بعض طرق القاهرة من بينها طريق المطار الجديد، ومحور المشير، ومحور المليون شجرة، ومحور جوزيف تيتو، إضافة إلى بعض الطرق السريعة بين المحافظات.

ويمكن للرادار الفرنسي الصنع التقاط 100 مخالفة سيارة في الدقيقة الواحدة، بالإضافة إلى رصد 8 حارات مرورية من على بعد 300 متر.

رادار ميستا كومباكت

هو رادار عالي الدقة يمكنه مراقبة ما يصل إلى 126 مركبة في نفس الوقت على مدى طويل، وعادة ما يزيد عن 100 متر، وعلى طرق بها ما يصل إلى 5 ممرات، وفق ما نشره موقع شركة IDEMIA الفرنسية المصنعة للردار، والموقع الفرنسي المتخصص بالرادارات.

يوجد بالرادار مستشعر الأشعة تحت الحمراء الذي يساعد في تصنيف ما يصل إلى خمسة أنواع من المركبات؛ سيارة، شاحنة، ذات عجلتين، حافلة وشاحنة.

ويصور الرادار الجديد سائق السيارة في حال عدم التزامه بربط حزام الأمان أو التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومن بعدها توثق المخالفة تلقائيًا على أن تحرر الكترونيا بحق السائق، ويُحدد نوع السيارة التي تم التقاطها وتمييز نوعها، ويتألف من وحدتين مقسمة إلى جزأين، في الجزء العلوي توجد وحدة القياس، بينما في الجزء السفلي توجد وحدة الخدمة.

يتم التقاط الانتهاكات بواسطة وحدة القياس عن طريق نظام من ثلاثة مستشعرات للكاميرا مع عدسات من 8 إلى 35 مم للحصول على صور تضمن وضوح لوحات الأرقام والمشهد ككل، تتم مزامنة مستشعرات الكاميرا المختلفة وتنسيقها وربطها بجهاز كمبيوتر للحصول على لقطات بجودة مثالية.

الرادار الألماني 3 أنواع:

الرادار الألماني 1، يلتقط جميع المخالفات المرورية على الطريق من عدم ارتداء حزام الأمان إلى تجاوز السرعات المقررة قانونا إلى التحدث فى المحمول إلى عدم الالتزام بالحارة المرورية وتجاوز السرعات فى كل حارة مرورية على الطرق السريعة.

الرادار الألماني 2، وهو يرصد مخالفات تجاوز السرعة والتحدث في الهاتف وحزام الأمان.

الرادار الألماني 3، وهو يرصد جميع المخالفات المنتهية وتجاوز السرعة والانشغال أثناء القيادة وحزام الأمان.

رادار ميستا فيشن:

يعتبر من الرادارات الحديثة الفرنسية فائقة الجودة والدقة تعرف باسم (mesta fusion) موضوعة على عدد من الطرق بالقاهرة؛ طريق السويس، ومحور ٢٦ يوليو، ومحور المشير، ومحور التسعين بالتجمع الخامس.

وتتميز تلك الرادارات باكتشاف عدد من المخالفات المرورية في نفس الوقت، وتغطي مدى مئتي متر مع تتبع يصل إلى ٨ حارات للعديد من المركبات في نفس الوقت، وتراقب السرعة حسب نوع كل سيارة؛ نقل خفيف، نقل تقيل، ملاكي.

لدي الرادار كاميرات فائقة الدقة 36 ميجا بكسل، يمكنها التقاط صور فردية لكل سيارة، واحتساب المسافة بين السيارات، ويستطيع التعرف على لوحات أرقام السيارات، كما يمكن للرادار فحص السيارات؛ بحثا عن السيارات المطلوبة أمنيا والمبلغ بسرقتها وإبلاغ الشرطة عنها، ويمكن برمجة الكاميرا لتتبع مخالفة كسر الإشارة والمخالفات الأخرى.