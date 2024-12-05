اليوم السابع
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حماس تعلن موافقتها رسميا على مقترح مصر لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعى

الخميس، 05 ديسمبر 2024 03:42 م
حماس تعلن موافقتها رسميا على مقترح مصر لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعى غزة - أرشيفية
كتب أحمد جمعة

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اختتم وفد قيادة حركة حماس لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أجرى الوفد حواراً معمقاً مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.

وأبلغ الوفد موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة، بحسب بيان رسمي لحركة حماس.

كما أجرى وفد حماس لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأجرى الوفد أيضاً لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني.







حماس

الاحتلال الاسرائيلى

غزة

حركة فتح




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