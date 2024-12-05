حزب الله: سنقف بجانب سوريا فى إحباط الهجمات الإرهابية على أراضيها

إيمان حنا

قال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، سنقف إلى جانب سوريا في إحباط هذا العدوان الذي تشنه الجماعات التكفيرية، وأضاف أنه بعد فشل محاولات تحييد سوريا يحاولون تخريبها مجدداً من خلال جماعات تريد إسقاط النظام ونقل سوريا من الموقع المقاوم إلى الموقع المعادي ولن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.

أضاف: "أن المقاومة أصيبت بجراح بليغة ولكنها تتعافى منها تدريجيا، وسنقيم ما مررنا به من أزمات ونستفيد من الدروس للتطوير والتحسين".

وكشف أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 60 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار والحكومة مسؤولة عن متابعة ذلك، موضحًا أن اتفاق وقف إطلاق النار هو آلية تنفيذية للقرار 1701 وليس قائما بذاته وهو يخص جنوب نهر الليطاني فقط.

وبالنسبة لعملية إعادة الإعمار قال قاسم سنكون يداً بيد مع الدولة اللبنانية في إعادة الإعمار وندعو الدول الصديقة والأشقاء العرب والمغتربين للمشاركة في الإعمار.

واتخذنا قرارات بشأن الإيواء والأعمار، لأصحاب المنازل المهدمة كلياً في الضاحية يُقدم له 8000 دولار كأساس للمنزل، وللسكان في بيروت 6000 آلاف دولار للإيجار، و4000 دولار للساكنين خارج بيروت.

واستطرد: "مساعدات بقيمة 300 إلى 400 دولار على عائلات فردية الشهر الماضي كجزء من هدية من الحزب وإيران، وتم صرف حوالى 77 مليون دولار للعائلات النازحة وإعادة الإعمار هي وعد والتزام منا.