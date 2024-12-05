تعرف على أطول مدة صيام فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر الصوم فى الكنيسة الأرثوذكسية الامتناع عن الطعام فترة معينة، كما يتناول الصائم بعدها العديد من الأطعمة الخالية من الدسم الحيوانى، ويؤكد الكتاب المقدس أن فترة الانقطاع جزء أساسى من الصوم، وكذلك يشتمل على كل أصناف التقشف والنسك وقمع الأهواء والشهوات الجسدية.

ويوجد بالكنيسة ثلاث درجات من الصوم وهى كالأتى:

صوم من الدرجة الأولى

وينقسم إلى الأصوام التالية.

أ- برمون الميلاد والغطاس

فكلمة برمون باليونانية بمعنى استعداد، ويكون هدفه: تهيئة النفس البشرية لاستقبال العيد وذلك بالاستعداد بالصيام

ب- صوم يونان (نينوى) وهو كمثال صيام أهل نينوى لاستمطار مراحم الله، ومدته 3 أيام فقط – يسبق الصوم الكبير بـ15 يوما يهيئ أذهان المؤمنين لرحلة التوبة.

ويبدأ بيوم اثنين لأنه مرتبط بالصوم الكبير المرتبط بعيد القيامة المرتبط بالفصح اليهودى.



طقسه:- كمثال طقس الصوم الكبير

ج - الصوم الكبير:-

ويعتبر الصوم الكبير فى الكنيسة من أقدس أنواع الصوم وأطوله، فتبدأه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاثنين بينما يختتم بالعيد يوم الأحد بمعدل 55 يوما.

ويواصل الأقباط الأرثوذكس الصوم لمدة 55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الاثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بسبت النور أو ليلة العيد، ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية أسابيع.