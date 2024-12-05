تعديل أسعار الإنترنت الجديدة لتبدأ من 239 جنيها

تم تعديل أسعار باقات الإنترنت الجديدة، لتتراوح من 239.4 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة لباقة 140 جيجا بايت شهريًا، وحتى 2006 جنيهات شاملة ضريبة القيمة المضافة لباقة ماكس 1 تيرا.
وجاءت أسعار الباقات بعد التعديل لتصبح كالتالي:
- باقة سوبر 140 جيجابايت بـ 239.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة سوبر 200 جيجابايت بـ 330.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة سوبر 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة سوبر 400 جيجابايت 649.8 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة سوبر 600 جيجابايت 850 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة سوبر 1 تيرا بايت 1550.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة ميجا 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
- باقة ميجا 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
- باقة ميجا 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهريا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
- باقة الترا 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
- باقة الترا 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
- باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
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