تعاون بين التنمية المحلية و"هندسة القاهرة" لتنفيذ دراسات الجدوى لمشروعات الوزارة

كتب على عبد الرحمن - إيناس سلامة

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعأون بين وزارة التنمية المحلية وجامعة القاهرة ممثلة فى مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع على البروتوكول المهندس علاء الدين عبد ألفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية ، والدكتور حسام الدين عبد ألفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية ، وذلك بحضور د. سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والدكتور طارق نصر مدير مركز استشارات كلية الهندسة ود.إنجى البرملجى الأستإذ فى كلية الهندسة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وكلية الهندسة .

ومن جانبها، أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالتعأون مع جامعة القاهرة باعتبارها بيت خبرة وطنى كبير بما تملكه من العديد من الكوادر البشرية وألفنية من أساتذة وخبراء ومتخصصين ، إلى جانب مراكزها العلمية المتخصصة، مشيدة بالدور التى تقوم به كلية الهندسة فى خدمة المجتمع والتعأون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن البروتوكول يهدف إلى التعأون مع مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة للقيام أعمال دراسة الجدوى والتصميمات للمشروعات التابعة للوزارة والإشراف على التنفيذ وإعداد التقارير ألفنية والإختبارات واستلام المشروعات محل تلك الأعمال وضمان ذلك وفقاً للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقا للمواصفات ألفنية المحددة والإنتهاء من الأعمال على الوجه الأكمل ، إضافة إلى التدريب ألفنى بما يشمله ذلك من توفير العناصر اللازمة لذلك، وآليات تنفيذية للخطط والبرامج المستهدفة التى يتم الاتفاق عليها.

وعقب التوقيع عقدت وزيرة التنمية المحلية اجتماعا مع عميد كلية الهندسة والوفد المرافق له حيث شهد اللقاء استعراض بعض النمإذج للمشروعات التى ستتعأون فيها الوزارة مع كلية الهندسة لتنفيذها منها إنشاء مبنى بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على أحدث طراز معماري، كما قدمت كلية الهندسة عرض تفصيلى لمقترح انشاء مقبرة للسيارات بمحافظة القاهرة تتضمن مبنى إدارى وخدمى وموقف ساحات وورش صيانة وساحة مزادات لبيع السيارات.

ومن جانبه قدم الدكتور حسام الدين عبد ألفتاح عميد كلية الهندسة خالص الشكر لوزارة التنمية المحلية على اختيارها لكلية الهندسة كاستشارى للوزارة فى كافة الموضوعات محل البروتوكول ، مشيراً إلى استعداد الكلية للتعأون مع وزارة التنمية المحلية من خلال أساتذتها والمتخصصين ومراكزها العلمية للمشاركة فى متابعة مشروعات خطط التنمية المحلية فى المحافظات التى تسعى الوزارة لتنفيذها ، معرباً عن دعمه الكامل لتعزيز التعأون بين وزارة التنمية المحلية وكلية الهندسة ممثلة فى مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بالكلية ، مشيراً إلى أن كلية الهندسة على استعداد لتسخير كافة إمكانياتها البشرية والعلمية لخدمة هذا البروتوكول لتنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظات وكذا تنظيم الدورات التدريبية والندوات التخصصية للعاملين بالوزارة والمحافظات .