بلينكن: نركز بشدة على المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

إبراهيم حسان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الإدارة الأمريكية تركز بشدة على المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضاف: "حتى نتوصل لوقف إطلاق نار في غزة علينا أن يكون لدينا رؤية واضحة لليوم التالي لانتهاء الحرب، ومن الصعب جمع معلومات كافية تثبت انتهاكات ضد حقوق الإنسان خلال الحرب في غزة".

وتابع: "تقييمنا أن وقف إطلاق النار في لبنان لم ينهار ولدينا قناعة أن كلا من إسرائيل وحزب الله لا يريدون للاتفاق أن ينهار".

وأوضح: "لدينا 60 يوما لتعميق ثبات اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وهذا ما نركز عليه، وفرضنا عقوبات على عدد من الأفراد والمؤسسات الإسرائيلية لضلوعهم في أعمال عنف ضد المدنيين في الضفة الغربية".