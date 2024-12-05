بلدنا الحلوة.. 800 مقبرة بالحواويش تروى حكايات الأسر بمصر القديمة.. صور

سوهاج محمود مقبول

مقابر الحواويش فى محافظة سوهاج من أبرز الكنوز الأثرية التى تكشف عن جوانب غنية من الحضارة المصرية القديمة تقع هذه المقابر المنحوتة فى الصخور فى موقع استراتيجى بالقرب من مدينة أخميم، وتعود إلى عصور مهمة مثل الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول الأمر الذى يجعلها فريدة وهى واحدة من أبرز الجواهر الأثرية التى تسلط الضوء على عظمة الحضارة المصرية القديمة تقع هذه المقابر، المنحوتة بعناية فى الصخور، بالقرب من مدينة أخميم، وهى تمثل صفحات حية من تاريخ مصر القديمة تعود هذه المقابر إلى عصر الدولة القديمة (2494-2181 ق.م) وعصر الانتقال الأول (2181-2055 ق.م)، وتضم أكثر من 800 مقبرة تروى تفاصيل دقيقة عن الحياة فى مصر الفرعونية، من الطقوس الدينية، والاحتفالات، إلى مشاهد الصيد، الزراعة، والرقص.

تتميز نقوش المقابر فى الحواويش بالزخارف الملونة التى ما زالت تحتفظ بجمالها بعد آلاف السنين، مما يعكس بوضوح تقدم الفنون والعمارة فى تلك الحقبة وعلى الرغم من مرور العصور، لا تزال هذه المقابر تشهد على تطور الحياة الثقافية والاجتماعية فى مدينة أخميم القديمة، التى كانت مركزًا هامًا فى مصر القديمة.

بالإضافة إلى قيمتها التاريخية، شهدت منطقة مقابر الحواويش عمليات تطوير شاملة، شملت إنشاء مرافق جديدة مثل استراحة للزوار، ومواقف للسيارات، وسور يحيط بالموقع لحمايته. كما تم تجهيز درج صاعد يسهل الوصول إلى المقابر الواقعة على الهضبة.

من بين المقابر الشهيرة فى الحواويش، نجد مقبرة "حم مين"، حاكم الصعيد فى أواخر الأسرة الخامسة، ومقبرة "تتى إقر" من الأسرة السادسة، التى تسلط الضوء على دور الحكام فى إدارة الحياة اليومية كما تبرز مقبرة "كا-حب" من خلال نقوشها الملونة التى تُظهر مشاهد صيد الطيور.

فى النصف الثانى من القرن العشرين، قام عالم المصريات نجيب قنواتى بإجراء حفائر علمية فى مقابر الحواويش، حيث اكتشف العديد من المقابر المدهشة و قام قنواتى بنشر نتائج حفرياته فى سلسلة من الكتب التى تناولت النقوش والمناظر المذهلة فى المقابر.

وتتضمن المنطقة جبانتين رئيسيتين، إحداهما تعود إلى ما قبل الأسرات وحتى العصر الإسلامى، والأخرى تحتوى على مقابر تعود إلى عصر الدولة القديمة وإلى اليوم، تحتفظ مقابر الحواويش بأهمية كبيرة فى دراسة التاريخ المصرى، وتعتبر وجهة مثالية لعشاق الآثار والتاريخ، حيث توفر للزوار فرصة للتعرف على أسرار الماضى والتفاعل مع حضارة مصر القديمة.

من خلال هذه الجهود المستمرة فى تطوير الموقع، تسعى محافظة سوهاج إلى تعزيز السياحة وجذب المزيد من الزوار لاستكشاف هذه الجواهر الأثرية التى تمثل شاهدًا حيًا على عظمة الحضارة المصرية.

إحدى المقابر من الداخل



الطريق للمقابر بعد تطويره (1)



الطريق للمقابر بعد تطويره (2)



الطريق للمقابر بعد تطويره (3)



الطريق للمقابر بعد تطويره (4)



خرائط وروسومات للمكان (1)



خرائط وروسومات للمكان (2)



مدخل بعض المقابر



مقابر الحواوويش من الداخل (1)



مقابر الحواوويش من الداخل (2)



مقابر الحواوويش من الداخل (3)



مقابر الحواوويش



منظر عام لاخميم من أعلى المقابر



منظر عام لمقابر الحوواويش الأثرية (1)