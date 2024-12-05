بلدنا الحلوة.. شواطئ شمال سيناء واحة جمال وهدوء على البحر المتوسط.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تتميز محافظة شمال سيناء بشواطئها الساحرة التى تمتد على طول البحر المتوسط، مقدمة تجربة استثنائية تجمع بين الطبيعة الخلابة والهدوء والأنشطة الترفيهية. لمن يبحثون عن وجهة مثالية بعيدًا عن صخب الحياة اليومية.

شاطئ النخيل فى العريش: عروس البحر المتوسط

يمتد شاطئ النخيل بمدينة العريش على طول 20 كيلومترًا، مغطى بأشجار النخيل التى تمنحه طابعًا فريدًا. يتميز الشاطئ برماله الناعمة ونظافته وهدوئه، مما يجعله وجهة مفضلة للعائلات. تتوفر خدمات سياحية متنوعة على طول الشاطئ، من مطاعم ومقاهى إلى أماكن للاستجمام، مما يجعله وجهة متكاملة تناسب جميع الأعمار.

كورنيش العريش: نزهة على ضفاف البحر

يمتد كورنيش العريش بمحاذاة شاطئ النخيل، ويضم 18 ممشى سياحيًا تم تصميمها للاستمتاع بمناظر البحر الساحرة. يُعد الكورنيش مكانًا مثاليًا لممارسة هواية صيد الأسماك أو التنزه على الأقدام فى أجواء طبيعية مريحة. أما فى منطقة المساعيد، يتيح الكورنيش فرصة لقضاء وقت ممتع فى حديقة مبارك وسط الطبيعة.

شاطئ الرواق فى بئر العبد: الهدوء وسحر الطبيعة

فى مدينة بئر العبد، يمتد شاطئ الرواق على طول ساحل بحيرة الرواق، حيث الهدوء وانعدام التيارات المائية. يُعد هذا الشاطئ مثاليًا للباحثين عن الاسترخاء فى أجواء طبيعية بعيدة عن الزحام، مما يجعله واحدًا من أكثر الشواطئ تميزًا فى شمال سيناء.

شاطئ رمانة: موطن الأصداف البحرية

يمتد شاطئ رمانة / بالوظة بمحاذاة البحر المتوسط، حيث يتفرد بوجود الأصداف البحرية المتناثرة على طوله، ما يضفى عليه سحرًا خاصًا. يتميز الشاطئ بهدوئه ومياهه الصافية، مما يجعله وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والتصوير.

كيف تصل إلى شواطئ شمال سيناء؟

يمكن الوصول إلى شواطئ شمال سيناء بسهولة عبر الطريق الدولى الساحلى، الذى يربط بين مدينة العريش ومدن بئر العبد والشيخ زويد. تتوفر وسائل النقل من القاهرة و والاسماعيلية والقنطرة والمدن الكبرى إلى العريش، حيث يمكن للزائرين الاستمتاع برحلة مريحة مرورًا بالمناظر الطبيعية الخلابة.

من القاهرة: الطريق البرى هو الخيار الأفضل عبر طريق الإسماعيلية / القنطرة شرق، الذى يمتد لمسافة تقارب 5 ساعات بالسيارة.

من الإسماعيلية: يمكن الوصول إلى العريش خلال ساعتين تقريبًا باستخدام الطريق الدولي.

الإقامة فى شمال سيناء.

تتميز شمال سيناء بتوفير خيارات إقامة مريحة تلائم جميع الأذواق:

فنادق العريش: توفر خدمات متكاملة مع إطلالات مباشرة على شاطئ النخيل واخرى بوسط المدينة.

منتجعات سياحية: تقدم تجربة فاخرة تجمع بين الراحة والأنشطة الترفيهية.

الشاليهات: خيار مثالى لمحبى الخصوصية والبساطة، خاصة فى المناطق القريبة من شاطئى الرواق ورمانة.

لماذا تختار شواطئ شمال سيناء؟

الهدوء والاستجمام: جميع شواطئ شمال سيناء توفر أجواءً هادئة بعيدة عن الزحام.

التجربة البسيطة والنظيفة: الشواطئ نظيفة، مميزة بجمال طبيعى غير ملوث.

تنوع الأنشطة: من التنزه وصيد الأسماك إلى الاستمتاع بالمقاهى والخدمات السياحية.

جمال الطبيعة: الرمال الناعمة، المياه الصافية، والأجواء الساحرة تجعلها وجهة لا تُنسى.

شواطئ شمال سيناء ليست مجرد أماكن للاسترخاء، بل هى تجربة متكاملة تحمل فى طياتها جمال الطبيعة وكرم أهل سيناء.



جلسات على شاطئ العريش



جمال الطبيعة علي شاطي العريش



جمال شاطئ المتوسط



سحر شاطئ العريش



شاطئ الريسة بالعريش



شاطئ المتوسط



على شاطئ العريش_1