بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضى للجامعات وجامعة بنها

محمد صبحى

أجرى الدكتور مصطفي بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات زيارة إلى جامعة بنها لتعزيز التعاون بين الإتحاد والجامعة في تنفيذ "مبادرة 100 يوم رياضة" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإتحاد الرياضي للجامعات في العشرين من سبتمبر الماضي للمساهمة في بناء وتطوير شخصية الشباب بممارسة الرياضة لإعداد أجيال من شباب الجامعات تستطيع أن تحقق إنجازات مميزة لنفسها والوطن.

وخلال الزيارة وقع الدكتور مصطفي بيومي والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بروتوكول تعاون لتوطين "مبادرة 100 يوم رياضة" بالجامعة والبيئة المحلية المحيطة، وذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كامل سكرتير عام الإتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، والأستاذ إبراهيم عبد الله مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

و شارك كبار الضيوف و العمداء وأعضاء هيئة التدريس ألاف الطلبة والطالبات بالجامعة يوما رياضياً لممارسة العديد من المسابقات والمنافسات الرياضية والترويحية في أجواء احتفالية رائعة.

وأعرب الدكتور مصطفى بيومي عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية و إمكانيات وكوادر بشرية في مختلف التخصصات، مؤكدا على رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتبنى الرياضة كدعامة رئيسية في تنمية وبناء الإنسان، مشيرا إلى أن الاتحاد الرياضي للجامعات يخدم الملايين من طلاب الجامعات بكافة فئاتها وأنه يعمل علي أن تكون ممارسة الرياضة أسلوب حياة وروتين يومي لكافة أعضاء أسرة التعليم العالي بمصر.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي ان جامعة بنها حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق بينها ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرياضية في تنفيذ مختلف الأنشطة والمبادرات خلال الفترة المقبلة بما يحقق الصالح العام لطلاب الجامعة نظراً لكونهم أساس التطوير الذي ننشده من خلال تطوير قدراتهم وإمكانياتهم ومهاراتهم ليكونوا عناصر بناءة في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم في كافة المجالات تحقيقا لرؤية واستراتيجية الدولة 2030 وجهودها في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وفي ختام اليوم الرياضي الكبير لشباب جامعة بنها، كرم الدكتور ناصر الجيزاوي يرافقه الدكتور مصطفي بيومي، وبحضور كبار الضيوف والسادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وإدارة رعاية الشباب بالجامعة، الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في دوري الألعاب الجماعية (كرة القدم – الكرة الطائرة – كرة السلة – كرة اليد) ودوري الصفوف الدراسية و الدورة التنشيطية للطالبات في خماسي كرة القدم والتي نظمتها الجامعة ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة خلال الأسابيع الماضية.